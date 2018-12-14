В Украине подсчитали число легализованных "евроблях"

В Украине с начала действия новых правил ввоза транспортных средств было оформлено около 2,8 тысячи автомобилей на европейской регистрации.

Сумма уплаченных таможенных платежей составила более 187 миллионов гривен, говорится на сайте Государственной фискальной службы.

В частности, лишь за минувшие сутки украинцы завершили таможенное оформление 575 авто, за которые уплатили 38 миллионов гривен.

Активнее всего растаможивают "евробляхи" в Черновицкой – 677 автомобилей и Волынской областях – 604 машины, а также в Киеве – 414 транспортных средств.

Напомним, по состоянию на начало недели в Украине официально растаможили 1 тысячу автомобилей на европейских номерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.