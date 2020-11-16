В Украине подорожают сладости: когда и на сколько

В Украине до конца месяца на 10% подорожают сладости. Первоначально, это затронет социальную кондитерку – галетное, затяжное, сахарное печенье и крекеры.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина 24". Причиной стало резкое подорожание составляющих продукции. Только с начала 2020 года цены на муку, масло и сахар выросли почти вполовину.

"Производители говорят – только за последний месяц их потери составили 40 млн гривен. Поэтому, по их словам, нет другого выхода, только как пересмотреть цены на продукцию. Прежде всего это коснется социальной кондитерки – галетного, затяжного, сахарного печенья и крекеров. Поскольку, мука занимает большую долю в их себестоимости", – говорится в видеосюжете.

По мнению экономиста Олега Пендзина, часть сладостей вообще исчезнет с рынка. Производители откажутся от их производства, поскольку кроме удорожания составляющих еще и фиксируется снижение покупательной способности населения.

"Из-за огромного неурожая в Европе и серьезных проблем на американском рынке, цены пошли вверх на 15-20%. Кроме этого мы действительно имеем небольшой урожай сахарной свеклы, который очевидно приведет к увеличению себестоимости того сахара, у которого начинается новый маркетинговый год с ноября месяца. Несмотря на это, в настоящее время мы имеем тенденцию к падению платежеспособности населения. И нашим производителям надо будет абсолютно четко выбирать – производить продукцию и не продавать ее или просто ждать, пока люди станут богаче", – пояснил эксперт.

По словам президент Ассоциации производителей кондитерской отрасли Александра Балдынюка, рост цен на основные составные части началось еще летом.

"В сентябре мы имеем падение объемов производства на 12% – 8,5 тыс. тонн. Из-за роста цен и падения потребления украинские кондитеры не смогут изготовить продукцию на 800 млн гривен. Это приведет к потере тысяч рабочих мест. Убытки понесут и смежные отрасли, поскольку кондитеры не смогут выкупить определенное количество муки, сахара, жиров и тд.", – подытожил он.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.

Как сообщал OBOZREVATEL, хлеб в Украине может подорожать на 8-10%. Прежде всего рост цен повлияет на "социальный" сегмент мучных изделий.

С начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.