В Украине подорожают билеты на поезда: названы сроки

И.о. главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов заявил, что приказ Министерства инфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки может вступить в силу после майских праздников.

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его приведём в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода", - сказал он в комментарии УНИАН.

Евгений Кравцов Бизнес Цензор

Как сообщал "Обозреватель", в соответствии с финансовым планом "Укрзалізниці" на 2018 год, тарифы на перевозку пассажиров должны были вырасти дважды на 12% – с 1 апреля и с 1 октября.

Но запланированное с 1 апреля повышение тарифов было отложено.