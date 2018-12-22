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В Украине подорожали важные продукты: на сколько выросли цены

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В Украине по итогам ноября подорожали макаронные изделия, крупы, колбасы, хлеб и алкоголь.

В частности, за месяц цены на хлеб выросли на 60 копеек, до 21,5 гривни за килограмм, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Стоимость вареной колбасы увеличилась на 1 гривню, до 92,2 гривни за килограмм.

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Макаронные изделия выросли в цене на 39 копеек, до 16,9 гривни за килограмм, а манная крупа – на 35 копеек, до 13,6 гривни за килограмм.

Также подорожали все без исключения алкогольные напитки. Стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра увеличилась на 66 копеек, до 90,35 гривни, стоимость столового вина объемом 0,75 литра – на 42 копейки, до 62,3 гривни.

В то же время стоимость бутылки пива объемом 0,5 литра выросла в цене на 15 копеек, до 15,1 гривни.

В Украине подорожали важные продукты: на сколько выросли цены

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Нового года на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на продовольственных рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Тег
Государственная служба статистики Украины
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
нашли чем хохложопого пугать,этими копейками, вон газ подняли на 1080 проц, и ничего, гривами кивают, парашу дякуют, подымай. холоп готов.
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Зямов Oся
Зямов Oся
Все это мелочи, главное - армия, мова, вира. СУГС.
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Зямов Oся
Зямов Oся
Пигин Макс, а прыгнуть?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зямов Oся, Томос, автофекалия, нерабство безвиз, безлес. Три раза СУГС!!!
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