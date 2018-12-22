В Украине подорожали важные продукты: на сколько выросли цены

В Украине по итогам ноября подорожали макаронные изделия, крупы, колбасы, хлеб и алкоголь.

В частности, за месяц цены на хлеб выросли на 60 копеек, до 21,5 гривни за килограмм, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Стоимость вареной колбасы увеличилась на 1 гривню, до 92,2 гривни за килограмм.

Макаронные изделия выросли в цене на 39 копеек, до 16,9 гривни за килограмм, а манная крупа – на 35 копеек, до 13,6 гривни за килограмм.

Также подорожали все без исключения алкогольные напитки. Стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра увеличилась на 66 копеек, до 90,35 гривни, стоимость столового вина объемом 0,75 литра – на 42 копейки, до 62,3 гривни.

В то же время стоимость бутылки пива объемом 0,5 литра выросла в цене на 15 копеек, до 15,1 гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Нового года на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на продовольственных рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.