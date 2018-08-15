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МирСпорт

В Украине подорожали доллар и евро

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В Украине курс доллара в среду, 15 августа, вырос на 9 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,61 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 8 копеек и составил 31,59 грн/€.

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При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,45 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 11 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,31 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 13 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
за це стояв майдан ,онижедеты знають как надоть..
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