В Украине подорожали доллар и евро

В Украине курс евро в среду, 25 июля, вырос на 9 копеек.

В частности, в продаже средний курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 31,19 грн/€, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи доллара в банках увеличился на 17 копеек и составил 26,67 грн/$.

При этом Национальный банк Украины установил курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,58 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 14 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,11 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 13 копеек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.