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23 мая • обновлено в 16:13
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В Украине подорожала электроэнергия

7.2т
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В Украине за 20 дней мая подорожала электроэнергия по сравнению с аналогичным периодом апреля 2020 года.

Об этом сообщает ГП "Оператор рынка". Речь идет именно о средневзвешенной цене купли-продажи электрической энергии "на сутки вперед".

Цена за май без НДС составляет 1 348,80 грн/МВт.ч, что на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля и на 6,62% выше, чем за апрель в целом.

При этом именно на внутресуточном рынке цена на такую электроэнергию уже составляет 1 258,33 грн/МВт.ч. Что на 1,17% выше цены аналогичного периода апреля и на 2,42% выше, чем за апрель в целом.

Цена на электричество

Цена на электричество

Рынок "на сутки вперед" (РСВ) – сегмент рынка, на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам.

Внутресуточный рынок – сегмент рынка, на котором купля-продажа электроэнергии осуществляется непрерывно после завершения торгов на РСВ и в течение суток физической поставки электрической энергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать. Впрочем, власти не исключают дальнейшего подорожания.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
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