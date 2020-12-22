В Украине подорожает проезд в маршрутках после локдауна: где и на сколько

В Украине после январского локдауна (с 8-го по 24 января 2021 года) перевозчики повысят цену на проезд в маршрутках и автобусах.

Как сказано в сюжете ТСН, причиной стали убытки отрасли в результате введения карантина. Сами же перевозчики говорят, что сначала надеялись на поддержку государства, поскольку предпринимателям ее предоставили, но ничего не получили и вынуждены поднимать стоимость проезда.

Подорожание коснется не только Киева, но и другие городов Украины. По данным Госстата, за 10 месяцев 2020 года общий пассажиропоток упал на половину. Таким образом, можно утверждать, что перевозчики недополучили не менее 50% прибыли.

"Пассажиропоток просел, ужесточились условия работы. Только сидячие места. И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки", – рассказал эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

Сейчас цены на короткие маршруты в Киеве выросли с 5 до 6 гривен. Перевозчики уже начали обсуждение, чтобы после локдауна цену в Киеве поднять до 10-12 гривен.

По прогнозам экспертов, ориентировочно это произойдет в феврале-марте. А чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.

"Неизбежным является повышение стоимости проезда в городском транспорте и в Хмельницком. Где, кстати, сейчас цены одни из самых низких в Украине. Сейчас проезд в городском троллейбусе стоит 3 с половиной гривны, в городском автобусе днем – 5 гривен, после 20:00 – 6 гривен", – отмечает издание.

Заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук объяснил, что цены вынуждены поднять до 9-10 грн. Это является условием перевозчиков.

"Конечно городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание и мы рассматриваем все расчеты. И будем принимать решение об увеличении стоимости проезда в пассажирском транспорте в феврале", – пояснил он.

Также известно, что проезд подорожает и в Житомире: маршрутка сейчас стоит, как в Киеве, 8 грн, будет 9, а электротранспорт будет 7 грн. Отмечается, что такое решение могут принять уже с 1 января 2021 года.

Напомним, после введения локдауна в Украине движение городского, внутриобластного и междугороднего транспорта ограничивать не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Трансгруп" Владимир Назаренко предупредил, что цены по конкретным маршрутам перевозчики будут утверждать после завершения январского локдауна. В Киеве стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 12 гривен.

НЕ ожидая 2021 года, некоторые перевозчики уже повысили цены на популярных маршрутах.