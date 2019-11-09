Подорожание электроэнергии в Украине: когда и на сколько вырастут тарифы

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Андрей Никончук, комментируя заявление нового главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка о необходимости сравнять цены на электроэнергию для населения и предпринимателей.

По мнению Никончука, подорожание вероятно после полноценного запуска рынка электроэнергии в Украине.

"Это произойдет не сегодня и не завтра, но как минимум с 2021 года, когда должен быть отпущен механизм рыночного формирования цены. Чтобы не было такого, когда стоимость киловатта электроэнергии для промышленности уже рыночная, а стоимость киловатта электроэнергии для населения еще каким-то образом дотируется", – объяснил он.

"Дальше уже будет рынок – жесткий, непрогнозируемый, но рынок", – уточнил эксперт.

Никончук добавил, что первоначально идея рынка подразумевала, что стоимость киловатта электроэнергии может даже снизиться вследствие рыночной конкуренции.

"Действительно, условно такая возможность появилась. На сайте лицензиата должны фигурировать уже свыше 600 разных поставщиков электроэнергии, если я не ошибаюсь. За счет того, что они будут конкурировать за потребителя, и должно происходить снижение стоимости. Произойдет ли это на практике – мне сказать сложно", – признался он.

"Думаю, что стоит ожидать подорожания на 10-15%. В первое время", – констатировал специалист.

Регулятор пообещал рост цен на электроэнергию для украинцев

Как писал OBOZREVATEL:

В апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон "О рынке электрической энергии", который должен был поменять принцип доставки электроэнергии потребителям с 1 июля 2019 года.

Запуск рынка должен был привести к более справедливому формированию цен, однако из-за низкого уровня конкуренции и отмены субсидий Кабмин решил "спасти" цены для потребителей, и ввести механизм ПСО.

В ноябре 2019 года новоназначенный глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк назвал "самообманом" низкие тарифы на электроэнергию и заявил, что необходимо выровнять цены для населения и для промышленности.

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