В Украине подешевели доллар и евро

Национальный банк в среду, 13 июня, укрепил курс гривни по отношению к доллару и евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,75 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 1 копейку.

Курс доллара также упал на 1 копейку – до 26,08 грн/$.

При этом средний курс продажи евро в банках вырос на 2 копейки – до 30,94 грн/€.

Средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,13 грн/$.

В обменниках доллар остался на отметке 26,10 грн/$, а евро – 30,96 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.