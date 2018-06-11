В Украине подешевели доллар и евро

Национальный банк в понедельник, 11 июня, укрепил курс гривни по отношению к доллару и евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,72 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 25 копеек.

В то же время курс доллара упал на 3 копейки до 26,13 грн/$.

При этом средний курс продажи евро в банках вырос на 2 копейки – до 31,06 грн/€.

Средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,18 грн/$.

В обменниках доллар подорожал на 1 копейку – до 26,10 грн/$. Евро подрожал на 5 копеек – до 30,96 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.