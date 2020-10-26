В Украине подешевела картошка

В Украине почти на 10% упали оптовые цены на картофель на крупнейшем рынке страны "Шувар".

Об этом в обзоре цен на традиционные овощи сообщает agronews.ua.

Оптовые цены на отечественную картошку:

Самая высокая – 6 грн за килограмм.

Самая низкая – 5,8 грн за килограмм.

Средневзвешенная – 5,9 грн за килограмм.

"Эксперты связывают снижение цены на украинскую картошку поступлением больших партий картофеля и благоприятной погодой для транспортировки и первичной сортировки и хранения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что цена на другой традиционный овощ – капусту, – наоборот, возросла.

Белоголовая капуста отечественного производства в опте стоит 3,2 – 4 грн/кг, что почти на 3% процента выше предыдущих ценовых уровней.

Морковь упала в цене почти на треть и сейчас стоит в опте 4 – 6 грн / кг.

"Крайне низкие темпы сбыта, а также сезонное увеличение поставок моркови из хозяйств, стали основными причинами негативных ценовых корректировок на данные корнеплоды", – сообщили участники рынка.

Также на 11% упала цена на свеклу отечественного производства. Сейчас оптом ее продают по цене 4 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со 2 по 16 октября оптовые цены на огурцы повысились в 2,5 раза до 10 гривен/кг, а на виноград – снизились на 15-20% до 43-45 гривен/кг, тогда как ранее сообщалось о возможном подорожании яиц на 20%.