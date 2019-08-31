В Украине подешевела электроэнергия: у Зеленского раскрыли подробности

НКРЭКУ снизила тарифы Укрэнерго почти на 20 копеек - до 11,6 копеек за кВт-час.

Как сообщил в Facebook представитель президента в правительстве Андрей Герус, почти на столько же это приведет к снижению тарифа и для всех небытовых потребителей уже с 1 сентября.

"По факту происходил поиск того, кто будет финансировать "зеленые" тарифы соответствующих "зеленых" производителей. А это уже почти 30 млрд грн в год. Раньше эти "зеленые" тарифы через тариф Укрэнерго были возложенные на небытового потребителя.

Теперь, в результате постановления правительства и постановления НКРЭКУ, часть "зеленых" тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть - Энергоатомом и Укргидроэнерго", - рассказал Герус.

По его словам, решение "будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода".

Герус добавил, что сейчас тарифы на электроэнергию для предприятий и бюджетных учреждений - в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн).

Он отметил, что экономика не может выдерживать бесконечный рост тарифов, и в решении проблем рынка электроэнергии должна принимать участие не только государственная генерация, но и частная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сентябрь может запомниться новыми тарифами на газ и девальвацией гривни.

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