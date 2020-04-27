В Украине подешевела электроэнергия, но до европейских цен еще далеко

В Украине средневзвешенная суточная цена электроэнергии по состоянию на 27 апреля снизилась почти на 8% по сравнению с 20 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка". Согласно полученным данным, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) снизилась на 7,8%, или на 110 гривень/Мвт-ч до 1 114 гривень/Мвт-ч по сравнению с 20 апреля.

Вместе с тем, если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на электроэнергию превышают цены в Норвегии (6 евро/ МВт-ч) в 6,3 раза, в Швеции (7,76 евро/ МВт-ч) - в 4,9 раза, в Дании (24,56 евро/ МВт-ч) - на 54,7%, во Франции (19,99 евро/ МВт-ч) - на 90%, в Германии (25,5 евро/ МВт-ч) - на 52,2% и Австрии (25,18 евро/ МВт-ч) - на 50,9%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 8,5%, или на 3,02 евро/МВт-ч до 32,64 евро/МВт-ч (957,35 гривень/Мвт-ч).

Ранее OBOZREVATEL писал, что экономику Украины "лихорадит" из-за того, что крупный бизнес вынужден платить за энергию по завышенным ценам, оплачивая тем самым разницу в тарифах для бытовых потребителей.