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27 апреля • обновлено в 13:32
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В Украине подешевела электроэнергия, но до европейских цен еще далеко

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В Украине средневзвешенная суточная цена электроэнергии по состоянию на 27 апреля снизилась почти на 8% по сравнению с 20 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка". Согласно полученным данным, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) снизилась на 7,8%, или на 110 гривень/Мвт-ч до 1 114 гривень/Мвт-ч по сравнению с 20 апреля.

Вместе с тем, если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на электроэнергию превышают цены в Норвегии (6 евро/ МВт-ч) в 6,3 раза, в Швеции (7,76 евро/ МВт-ч) - в 4,9 раза, в Дании (24,56 евро/ МВт-ч) - на 54,7%, во Франции (19,99 евро/ МВт-ч) - на 90%, в Германии (25,5 евро/ МВт-ч) - на 52,2% и Австрии (25,18 евро/ МВт-ч) - на 50,9%.

В Украине цены на электроэнергию в шесть раз выше, чем в Норвегии

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 8,5%, или на 3,02 евро/МВт-ч до 32,64 евро/МВт-ч (957,35 гривень/Мвт-ч).

Ранее OBOZREVATEL писал, что экономику Украины "лихорадит" из-за того, что крупный бизнес вынужден платить за энергию по завышенным ценам, оплачивая тем самым разницу в тарифах для бытовых потребителей.

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Место
Украина
Тег
тарифы
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну да и и каждый день кричат что нужно повысить еще иначе все пропало
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Экономика

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