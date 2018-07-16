В Украине подешевел евро

Национальный банк в понедельник, 16 июля, укрепил курс гривни по отношению к евро.
В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,54 грн/€, говорится на сайте НБУ.
Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 3 копейки.
Курс доллара вырос на 1 копейку – до 26,23 грн/$.
Средний курс продажи евро в банках упал на 1 копейку – до 30,80 грн/€.
При этом средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,29 грн/$.
Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.
В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,30 до 29,50 грн/$.
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