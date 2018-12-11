В Украине подешевеет доллар: появился прогноз по курсу на Новый год

В Украине до конца года курс доллара не превысит отметку в 28,5-28,6 грн/$. При этом транш МВФ окажет минимальное влияние на курс национальной валюты.

Такой прогноз озвучил экономист Олег Пендзин в комментарии NewsOne. Международный валютный фонд 18 декабря одобрит предоставление Украине первого транша новой программы stаnd bye в сумме $1,4 млрд. При этом Пендзин считает, что факт получения транша не является столь важным.

"Влияние поступления или непоступления транша на валютную ситуацию в Украине будет невероятно маленьким. Самое важное, не тот факт, поступит ли нам транш или нет. Наиболее важны внутренние процессы, которые будут на тот момент в экономике Украины. А это окончание года, это погашение договоров бюджета по отношению к хозяйственным субъектам, которые проделали работу на протяжении года; это погашение большой суммы налога на добавленную стоимость", — пояснил он.

Пендзин подчеркнул, что в прошлые годы курс национальной валюты ослабевал после 15 декабря – на период праздников.

"Это было связано с тем, что выплескивались достаточно огромные суммы денег в оборот по исполнению обязательств бюджета. Наверное, так будет и в этом году. Мы ожидаем, что курс немного пойдет вниз. Мои ожидания примерно такие: где-то 28,5-28,6 (грн за доллар. — Ред.) мы сможем увидеть на 1 января 2019 года", — уточнил он.

Доллар Getty images

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара во вторник, 11 декабря, вырос на 2 копейки и установился на уровне 28,05 грн/$. В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 8 копеек и составил 32,03 грн/€.