В Украине подешевеет автогаз: названы сроки

В Украине снижение цен на автогаз может произойти уже в августе, если тенденции на нефтяном рынке сохранят свою направленность.

"На некоторых АЗС расчетный пик уже достигнут. Если тенденции на нефтяном рынке сохранят свою направленность, или рост цен на нефть не вернется, то, по прогнозам, август должен показать монотонное снижение цен на сжиженный газ", – сообщил аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн в эфире "Радио НВ".

По его словам, ожидается, что через несколько месяцев стоимость упадет на 1-1,5 гривни.

Аналитик отметил, что повышение цен на автогаз зависит также от поставок из России.

"В стране есть спрос на автогаз, и на этом фоне сбои в поставках вызваны ремонтными работами на некоторых крупных производствах в России. Но в сравнении с прошлым годом, они повысили цену планово и ожидаемо. Однако, мы вошли в этот год уже достаточно высоко – в каждом месяце, в каждом периоде цены выше чем в 2017 году", – резюмировал Куюн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе средняя стоимость автогаза в Украине приблизилась к отметке в 14 гривен за литр – кризисному уровню конца лета 2017 года. Эксперты назвали первоочередной причиной роста стоимости топлива увеличение котировок на рынке