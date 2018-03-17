В Украине платить налоги с зарплат будут по-новому: кого и как коснется

Уже вскоре украинцам с высокими зарплатами придется платить больше. Министерство социальной политики предлагает убрать ограничение и начислять единый социальный взнос (ЕСВ) со всей зарплаты. Коснется такое нововведение всего 60 тыс. человек – это те, кто официально зарабатывает больше 55,8 тыс. гривен. С одной стороны, Пенсионный фонд, по подсчетам чиновников, может получить дополнительно около 5 млрд гривен, но с другой стороны о снятии ограничения на максимальную пенсию речь не идет. То есть даже если платить социальный взнос размером в 100 тыс. гривен, на "заслуженном отдыхе" все равно можно будет претендовать всего лишь на 13,7 тыс.

"Обозреватель" разобрался, куда могут потратить "лишние" 5 млрд гривен и кто за это заплатит.

Почему Пенсионному фонду не хватает денег

В этом году дефицит Пенсионного фонда (ПФ) будет на уровне 140 млрд гривен. Во всяком случае, именно такая "дотация" предусмотрена в принятом госбюджете. Главные причины огромной "дыры" в Фонде – высокая теневая занятость (основной источник дохода ПФ – взносы с зарплат) и демографическая ситуация. Так, на данный момент соотношение работающих и пенсионеров фактически находится на уровне один к одному. Есть и другая причина – низкие зарплаты в Украине. Для примера, минимальная зарплата в Украине – 3723 грн, а минимальная пенсия – 1373 гривни. Чтобы заплатить одну минимальную пенсию нужно получить ЕСВ почти с 1,7 минимальной зарплаты. Эта диспропорция и приводит к появлению "дыры" в Пенсионном фонде.

Свою роль сыграло и решение о снижении ставки ЕСВ. Еще несколько лет назад в среднем с каждой зарплаты платили взнос в 37%, сейчас же – 22%. Поступления в Фонд сократились, в дефицит вырос. В прошлом году, в том числе благодаря росту минимальной зарплаты в два раза, поступления в ПФ увеличили на 50 млрд гривен. Но полученную сумму потратили на "осовременивание" пенсий. Сейчас же перед правительством стоит задача повысить пенсии военным, на что дополнительно понадобится около 10 млрд гривен. Но увеличивать дефицит ПФ при этом нельзя.

Какие налоги платят украинцы

В том числе по этой причине Министерство социальной политики и приняло решение взять больше у "богатых украинцев". Таких в ведомстве насчитали около 60 тыс. человек. За год с них дополнительно могут получить по 83 тыс. гривен.

"Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отсчитывать социальные взносы со всей суммы зарплаты. Конечно было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с 7 миллионов, но это может привести к тому, что начнет сокращаться размер самой зарплаты", - цитирует министра соцполитики Андрея Реву пресс-служба ведомства.

Как меняют ЕСВ

То есть в правительстве предлагают ставку ЕСВ на сумму, например, выше 55,8 тыс. гривен, установить ниже 22%. Но платить при этом придется, даже если размер зарплаты достигает миллиона гривен.

"За" и "против": богатые платят больше, но получают низкие пенсии

С одной стороны, украинцы с высокими зарплатами действительно могут платить налоги выше, такая практика (прогрессивная шкала налогообложения) существует во многих странах, поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко. Но при этом и размер их пенсии должен быть выше. Даже сейчас, при ограничении в 55,8 тыс. гривен, украинец с большой зарплатой сможет получить на заслуженном отдыхе всего лишь 24% от своего заработка.

Так, если по предложению правительства уберут ограничения по максимальной зарплате и 22% будут взымать с первых 100 тыс. гривен, украинец с такой зарплаты должен будет каждый месяц отдавать 22 тыс. гривен ЕСВ, но на пенсии по действующим правилам сможет получить всего лишь 13,7 тыс. гривен.

Эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова предполагает, что подобная ситуация может привести к тому, что часть высоких зарплат просто уйдет в тень. Если на государственных предприятиях, скорее всего, будут исправно платить за свой топ-менеджмент, то частный бизнес не всегда готов резко увеличить фонд оплаты труда, чтобы платить "на пенсию", которую сотрудник все равно получит в "урезанном виде".

Новости В БПП предложили полностью отменить третью группу единого налога

К увеличению "налога на пенсию" должны готовиться украинцы и с более низкими зарплатами. Уже в этом году правительство должно представить свой проект накопительного уровня пенсионной системы. После его принятия работающие украинцы должны будут отдавать часть своей зарплаты в специальный накопительный фонд, а вторую часть, как и сейчас, - в общий Пенсионный фонд. Но если деньги из второго сразу перераспределяются между "действующими" пенсионерами, то из накопительного фонда можно будет получить вторую пенсию при достижении 60 лет. Проект второго уровня только разрабатывается, однако, согласно одному из предложений, на накопительные пенсии придется дополнительно отдавать от 2% до 7% с зарплаты (ставка будет расти поэтапно). То есть общая налоговая нагрузка может увеличиться из 41,5% до 43,5%-48,5%.