В Украине перестали расти цены – Госстат

В Украине в июне 2020 года потребительские цены выросли лишь на 0,2%. В мае рост был на уровне 0,3%, а в апреле и марте – 0,8%. Базовая инфляция же в прошлом месяце упала до нуля.

Об этом сказано в данных Государственной службы статистики. При этом в 2019 году в июне месяце было зафиксировано снижение цен. Таким образом, в годовом измерении инфляция по итогам июня 2020 года ускорилась до 2,4% с 1,7% по итогам мая; 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в июне этого года упала до нуля с 0,1% в мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте. До этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем июне базовая инфляция также была нулевой, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3%.

Инфляция в Украине Госстат

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией.