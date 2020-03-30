В Украине перестали работать уже почти все отели: что будет с бизнесом

В Украине начали массово закрываться гостиницы и хостелы из-за падения спроса вследствие введенного карантина – уже перестали работать 85% отелей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Colliers International (Украина) и Vertex Hotel Group, сообщает UBR.

В исследовании приняли участие более 200 представителей отельного бизнеса, среди которых были не только собственники гостиниц, но и владельцы хостелов и апарт-отелей. По данным экспертов, 85% представителей отрасли либо уже закрыли свои отели, либо планируют сделать это в ближайшее время.

Как стало известно, на прошлой неделе гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv и InterContinental Kyiv приостановили работу на время карантина. Отель Hilton до 3 апреля приостановил работу бара и ресторана для посетителей, кухни работают на доставку. Гостиничный оператор Radisson Hotel Group временно приостановил работу гостиниц Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska и Radisson Blu Hotel Podil.

"Этот отель временно закрыт", - сказано в сообщении Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял жесткие карантинные меры. Он заявил, что каждый, кто вернется в Украину, будет отправлен на 14-дневную обсервацию.

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