В Украине перестали принимать часть денег: что исчезнет из оборота

В Украине с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривни старых образцов до 2003 года перестали быть платежным средством.

Таким образом, эти деньги будут полностью изъяты из обращения. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Также НБУ будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 грн образца 1996 года. Их заменят на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

В то же время украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021-го включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ выставит на продажу 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривню старого образца.