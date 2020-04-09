Украинцам добавят до 500 грн к пенсии: названа дата масштабной индексации

Для украинцев с 1 мая будут проиндексированы пенсии в соответствии с постановлением Кабинета министров от 1 апреля, в итоге 11,4 млн пенсионеров получат прибавку в размере от 200 до 500 гривень (расчетный размер зарплаты должны повысить на 11%).

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Как сообщается, постановлением правительства определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая. "Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для вычисления пенсии, в размере 1,11", - рассказали в ПФУ.

Также отмечается, что в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривень, будет установлена ​​доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой почтальонами АО "Укрпошта", - говорится в сообщении фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривень, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

На период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Пенсионный фонд Украины уже перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 гривень.