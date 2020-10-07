В Украине переселенцы могут лишиться наследства из-за ошибки

Правозащитники сообщили, что процедура оформления наследства может быть непростой, если наследник и наследодатель с временно оккупированной территории Украины.

"Родная сестра Татьяны Михайловны умерла в 2015 году, своей семьи у нее не было, поэтому Татьяна стала единственной наследницей. Сразу оформить все документы женщина не могла, потому что жила в оккупированной Ясиноватой", – приводит пример "Громада.Схід".

Наследие состояло только из недополученной пенсии сестры – 21 188 гривен. Однако женщина получила отказ от отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в выдаче свидетельства о смерти сестры. Без свидетельства получить наследство она не могла.

По словам юристов, на первом этапе Татьяне Михайловне необходимо обратиться в суд для установления факта смерти сестры для получения свидетельства о смерти.

"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, очень часто сталкиваются с подобными проблемами. В этой ситуации годами наработанный алгоритм действий. Лицо, имеющее намерение получить свидетельство о смерти украинского образца, должно получить письменный отказ и обратиться в суд с заявлением об установлении факта смерти. Следует обратить внимание, что в таком случае судебный сбор не уплачивается. К заявлению следует приложить доказательства, например, копии медицинских документов, выданных оккупационной администрацией, вещественные доказательства", – заявила юрист Инна Куракина.

Вторым этапом является обращение в суд об установлении дополнительного срока для принятия наследства после смерти сестры. Получив решение суда, женщина обратилась к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство и получила отказ.

Причина заключалась в расхождении в свидетельствах о рождении сестер, а именно – ошибке в фамилиях родителей. Такая ошибка исключает идентификацию родственных отношений между Татьяной и ее родной сестрой.

Правозащитница помогла ей составить очередной иск в суд, который вскоре установил факт родственных отношений. В итоге суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут потерять право на пенсию, если в трудовой книжке есть ошибка в написании имени. Ошибку в трудовой книжке может исправить только тот работодатель, который ее допустил. Если же предприятия сейчас не существует, исправления придется вносить через суд.