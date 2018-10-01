В Украине пересчитают все субсидии: кто останется без скидки уже в 2018-м

Украинцам уже в этом месяце пересчитают размер субсидий и снизят нормы, на которые предоставляется "скидка". Число субсидиантов в отопительный сезон может увеличиться в несколько раз. В октябре начнут учитывать в платежках стоимость отопления, а оно занимает 70% общей суммы.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцам пересчитают скидки в октябре и кто рискует остаться без помощи.

Новые доходы и урезанные нормы

Субсидии украинцам пересчитывают дважды в год: перед началом отопительного и не отопительного сезонов. Сейчас семьи получают помощь еще с учетом доходов за прошлый год. Начиная с октября во внимание будут брать доходы за первое полугодие 2018-го. За этот период на 26,19% выросла средняя зарплата, на 523 грн повысили минималку, почти на 36% выросла средняя пенсия. Пропорционально сократится и помощь от государства.

К примеру, если еще несколько недель назад семья из одного работающего с минимальной зарплатой и одного пенсионера с минимальной пенсией могла платить за коммуналку с субсидией 514 грн. После перерасчета этой же семье коммунальные услуги будут обходиться в 561 грн.

Второе не менее важное новшество - сокращение нормативов потребления. Речь идет о газе. Если, к примеру, в январе этого года на отопление дома площадью 100 кв. м могли выделить 500 кубометров газа в месяц, по новым правилам "норма" составит уже 450 кубометров.

Главные новшества:

пересчитают доходы;

сократят норму.

На ряду с этим ужесточили и критерии для самих субсидиантов. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Как ранее писал OBOZREVATEL, субсидианты после возможного повышения тарифа на газ и других коммунальных услуг платить больше не будут. Так, размер их платежа привязан к доходам, прожиточному минимуму и нормативам. Примерный размер скидки можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

Без субсидии останутся украинцы, которые тратят на коммуналку меньше 15% своего дохода, ездят на авто не старше 5 лет, живут в квартирах площадью от 120 кв.м и домах от 200 кв.м, официально не работают не платят ЕСВ.

К слову, документы на субсидию заново нужно подавать только в исключительных случаях: тем, кто снимает жилье; переселенцам; если изменился состав семьи; те, кто отапливает дом дровами или углем; если кто-то зарегистрирован по адресу, но проживает в друг месте. Остальным органы соцзащиты пересчитают скидку автоматически.

Главные мифы о субсидиях в Украине

Миф №1. Всех субсидиантов проверят "ревизоры", которые будут ходить по квартирам и домам. На самом деле, согласно постановлению правительства, проверять будут только тех, кто сам напишет соответствующее заявление. Так, если по новым нормам помощь не положена (например, семья живет в доме больше 200 кв.м), но денег на коммуналку действительно не хватает, комиссия может принять решение предоставить помощь. Инспектор должен будет обследовать условия жизни и проверить, действительно ли семья нуждается в сидке.

Миф №2. При подаче документов имеют право требовать справки, а заявление могут и не принять. Эта информация также не соответствует действительности, хотя сотрудники органов соцзащиты действительно часто устно отказывают в принятии документов, нарушая закон. Как разъяснили OBOZREVATEL в Министерстве социальной политики, необходимо подать всего лишь два документа: заявление и декларацию. Если же у органов соцзащиты есть сомнения, или же только по этим двум документом предоставить субсидию нельзя (нарушен один из критериев), дополнительные документы может запросить специальная комиссия. Однако, принять заявление и декларацию обязаны в любом случае.

"Если документы просто не принимают – жалуйтесь начальнику отделения, звоните на горячую линию облгосадминистрации или Кабмина и регистрируйте жалобу. Отказаться брать ваши заявления и декларацию не имеют права", - советуют на горячей линии Кабмина.

Миф №3. Безработным скидка не положена. Субсидию получить украинцы без официального трудоустройства могут, но этого они должны как минимум три месяца платить ЕСВ. Причем в Государственной фискальной службе можно написать заявление и добровольно внести ЕСВ. Минимальный размер на данный момент – 819 грн за один месяц.

В декларации на безработного посчитают доход:

студенты старше 18 лет – 1841 грн;

есть 18 лет и хотя бы раз получил: пенсию, стипендию, помощь при рождении (усыновлении) ребенка, помощь по безработице – считают фактический доход;

18 лет исполнилось в этом году и нет доходов – 3682 грн;

совершеннолетний безработный – 5331 грн.

В Украине на 2019 год в проекте бюджета заложили всего 55 млрд грн на субсидии, в то время как опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены: после подорожания газа понадобится около 80 млрд. Подобную экономию можно достичь двумя способами: выплачивать скидку в пределах норматива, но на фактически использованный объем коммунальных услуг и ужесточить проверки. Но для того, чтобы "отсеять" тех, кто получает помощь с нарушениями, правительству придется пойти еще на целый ряд шагов. Например, добиться принятия в Раде законопроекта "О социальной инспекции", в результате "ревизоры" получат возможность проверять всех возможных нарушителей.