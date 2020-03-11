В Украине переплата по налогу на прибыль достигла 30 млрд грн

В Украине переплата по налогу на прибыль по состоянию на начало марта достигла 30 млрд гривен.

В текущем месяце Государственной налоговой службе необходимо будет собрать 54,5 млрд гривен налогов. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

При этом 25,5 млрд гривен из этой суммы составляют отчисления по налогу на прибыль.

По словам экспертов, в условиях полного отсутствия специалистов по администрированию и работы с плательщиками по декларированию, единственный вариант приблизится к выполнению плана – брать авансы и убеждать плательщиков не пользоваться уже имеющейся переплатой.

В марте ГНС необходимо будет собрать 54,5 млрд гривен налогов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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