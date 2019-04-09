В Украине озвучили темпы роста экономики

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-феврале составил 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Позитивную динамику обеспечила активная деятельность строительных предприятий и предприятий сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор), сообщает "Интерфакс-Украина".

В Министерстве экономического развития и торговли отметили, что объемы строительства инженерных сооружений в Украине выросли на 36,9%, нежилых зданий – на 18,6%, а капвложения сводного бюджета увеличились на 30,9%.

В то же время агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики – сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности за первые два месяца 2019 года снизился на 0,5%.

При этом в МЭРТ подчеркивают, что это лучше показателя января, когда снижение составило 1,5%.

"Негативно на динамику СИП в январе-феврале влияло падение в промышленности и торговле, вызванное рядом факторов: проведение текущих и капитальных ремонтов производственных мощностей на металлургических предприятиях и энергогенерирующих компаниях и несформированность пакета новых заказов в начале года со стороны отдельных машиностроительных предприятий", – сообщили представители ведомства.

Министерство ожидает, что по итогам первого квартала динамика СИП станет позитивной благодаря сохранению высокого спроса на услуги строительства, высокого внешнего спроса, увеличению платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году. Ожидается, что рост украинской экономики замедлится с 2,9% до 2,7%.

При этом международная финансовая организация сохранила прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%.

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