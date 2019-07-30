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В Украине озвучили катастрофические масштабы трудовой миграции

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Министерство финансов сообщило, что 3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом.

Это 18% всего экономически активного населения страны, говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

В то же время отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине.

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В частности, в июне 2019 года количество безработных сократилось на 5,5%.

Одновременно с этим количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трех человек. В Минфине отметили, что это самый низкий показатель за последние годы.

Кроме того, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине.

В мае 2019 года темп роста выплат увеличился до 7%, поскольку украинские работодатели вынуждены бороться с европейскими за рабочую силу.

Отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине

Отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине

Министерство финансов

3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом

3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

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Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Тег
трудовая миграция
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