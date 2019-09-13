В Украине отопительный сезон оказался на грани срыва: какие города под угрозой

В Украине в ряде городов возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что абсолютно недопустимо", – сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По состоянию на 13 сентября список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1316 предприятий.

В связи с этим НАК "Нафтогаз Украины" обратился к производителям тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств.

С полным перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице ниже.

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей НАК "Нафтогаз Украины"

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей НАК "Нафтогаз Украины"

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей НАК "Нафтогаз Украины"

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей НАК "Нафтогаз Украины"

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей НАК "Нафтогаз Украины"

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей НАК "Нафтогаз Украины"

В Украине в ряде городов возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

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