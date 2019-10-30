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30 октября • обновлено в 13:02
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В Украине отменят трудовые книжки: Дубилет озвучил конкретные сроки

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу", – сообщил он в интервью "Экономической правде".

Министр Кабинета министров также отметил, что соответствующую инициативу могут реализовать уже до конца года.

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"Я познакомился с главой Пенсионного фонда, он мне показал, как работает их электронная система. Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. У них, кстати, крутая система", – резюмировал Дубилет.

Министр Кабинета министров отметил, что соответствующую инициативу могут реализовать уже до конца года

Министр Кабинета министров отметил, что соответствующую инициативу могут реализовать уже до конца года

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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