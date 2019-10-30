В Украине отменят трудовые книжки: Дубилет озвучил конкретные сроки

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу", – сообщил он в интервью "Экономической правде".

Министр Кабинета министров также отметил, что соответствующую инициативу могут реализовать уже до конца года.

"Я познакомился с главой Пенсионного фонда, он мне показал, как работает их электронная система. Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. У них, кстати, крутая система", – резюмировал Дубилет.

Министр Кабинета министров отметил, что соответствующую инициативу могут реализовать уже до конца года

Как писал OBOZREVATEL:

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство начало работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек.

Вместо них появятся электронные документы с информацией о стаже сотрудника.

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