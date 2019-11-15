В Украине отменят монополию на спирт: "Слуга народа" сделала первый шаг

МонобольшинствоВерховной Рады в пятницу, 15 ноября, поддержало законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта.

В частности, за документ №2300 в первом чтении проголосовали 293 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.

Одновременно с этим парламентарии поддержали сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.

Документ предусматривает возможность субъектам хозяйствования производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Таким образом, в случае вступления закона в силу государственную монополию на производство спирта отменят уже с 1 января 2020 года.

Однако импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные правительством госпредприятия.

Монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 15 ноября, поддержало законопроект об отмене с государственной монополии на производство спирта

Монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 15 ноября, поддержало законопроект об отмене с государственной монополии на производство спирта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине контрафактный спирт продают на рынках, в магазинах и даже в сети. Такой напиток может стоить жизни. Ежегодно десятки украинцев умирают от отравления некачественным алкоголем.

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