Кассовые аппараты в Украине заменят смартфонами: что известно

Кассовые аппараты в Украине заменят планшетами и смартфонами уже до конца 2019 года. Для этого Государственная фискальная служба запустила новую электронную систему, которая уже сейчас работает в формате пилотного проекта.

Об этом в эфире ObozTV рассказал исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов. По его словам, проект e-Receipt полностью заменит систему РРО как для плательщиков, так и для администрирования.

"Во-первых, мы отходим от старых кассовых аппаратов, которые очень дорогие, ведь их цена иногда достигает более 20 тыс. Во-вторых, мы отходим от длительной процедуры оформления этих РРО", - пояснил Бамбизов.

Новости В Украине захотели упростить использование кассовых аппаратов для бизнеса

Он заверил, что на сегодня e-Receipt предусматривает регистрацию устройства в течение 24 часов. То есть через сутки этой системой уже можно пользоваться.

"Эта система может быть установлена ​​на любое, более-менее адаптированное для этого, телефонное устройство на базе Android или iOS", - добавил чиновник.

Бамбизов рассказал, что ГФС, учитывая несомненную простоту новой системы, планирует ввести ее для всех налогоплательщиков. Как для "упрощенцев", так и для юридических лиц.

"Пилот уже работает, крупные налогоплательщики первыми привлекаются к этому проекту и потом мы будем распространять эту практику на всю страну", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые об идее отмены кассовых аппаратов в украинском правительстве заговорили еще в начале года.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.