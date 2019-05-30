В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных

Верховная Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.

За принятие законопроекта №6350 в целом проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українськi новини".

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".

На сегодняшний день человеку, который усыновил новорожденного ребенка, предоставляется отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении двух или более детей – 70 дней).

Однако, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен после достижения им двухмесячного возраста.

Таким образом, нормы Кодекса законов о труде и закона "Об отпусках" противоречат требованиям Семейного кодекса.

Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров внес изменения в порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, в том числе персональные данные.

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