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В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных

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Верховная Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.

За принятие законопроекта №6350 в целом проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українськi новини".

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".

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На сегодняшний день человеку, который усыновил новорожденного ребенка, предоставляется отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении двух или более детей – 70 дней).

Однако, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен после достижения им двухмесячного возраста.

Таким образом, нормы Кодекса законов о труде и закона "Об отпусках" противоречат требованиям Семейного кодекса.

Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома

Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров внес изменения в порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, в том числе персональные данные.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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