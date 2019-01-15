В Украине отменили льготы на электричество: кого затронет

В Украине с 1 января 2019 года отменили ночной льготный тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц.

Соответствующие решение приняла Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом с 1 января 2019 года для небытовых потребителей теряют силу тарифы, дифференцированные по времени.

"Отмена постановления НКРЭКУ "О тарифах, дифференцированных по периодам времени" для юрлиц позволит обеспечить уменьшение перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривен", — говорится в сообщении.

При этом дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения продолжают действовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость "тока" будут удерживать до июля 2019 года. После либо украинцев ждет резкий скачок цен, ориентировочно стоимость электроэнергии может вырасти к тому моменту в 2 раза – до более 2 грн за кВт/час, или же, как и с газом, Кабинет министров обяжет поставщиков продавать электроэнергию по специальному тарифу.

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