В Украине отменили книги жалоб: как это будет

В Украине отменили обязательное требование о ведении книги жалоб и предложений для клиентов.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 6 марта. Как отметил первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, книга жалоб являлась советским рудиментом и провоцировала злоупотребления со стороны контролирующих органов.
Кроме того, такое требование приводило к дополнительным расходам для бизнеса.
"Общие расходы для всех компаний в год составляют 125 млн гривен", - отметил Кубив во время заседания. При этом, по его словам, книга жалоб не является инструментом защиты прав потребителей.
Как писал OBOZREVATEL, в сентябре разгорелся скандал из-за тараканов в столичном супермаркете Fozzy. Они бегали по выпечке.
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