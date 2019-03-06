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МирСпорт

/Новости экономики

В Украине отменили книги жалоб: как это будет

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В Украине отменили обязательное требование о ведении книги жалоб и предложений для клиентов.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 6 марта. Как отметил первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, книга жалоб являлась советским рудиментом и провоцировала злоупотребления со стороны контролирующих органов.

Кроме того, такое требование приводило к дополнительным расходам для бизнеса.

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"Общие расходы для всех компаний в год составляют 125 млн гривен", - отметил Кубив во время заседания. При этом, по его словам, книга жалоб не является инструментом защиты прав потребителей.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре разгорелся скандал из-за тараканов в столичном супермаркете Fozzy. Они бегали по выпечке.

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Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Прадавэц усехда прав!!!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
А в концлагере это не имеет смысла .... Сосите))))
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