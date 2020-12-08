В Украине отменили 220 тысяч грн штрафа для чиновницы за схему с 'евробляхами'

В Украине суд отменил штраф для чиновницы в размере 220 тысяч гривен за схему двойного гражданства, которую используют в целях льготного ввоза автомобилей на европейской регистрации.

Соответствующее решение по делу №308/8891/20 вынес Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области. Об этом свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений.

В частности, в течение 2018-2020 годов женщина ввозила в Украину автомобили в режиме "временный ввоз до 1 года" без уплаты таможенных платежей.

Для освобождения от налогообложения она предъявляла паспорт гражданина Венгрии. При этом указывала на таможне адрес проживания на территории государства.

В дальнейшем гражданка решила растаможить автомобиль VW Golf, где подала уже паспорт гражданина Украины. Фактически таможня установила наличие у чиновницы двух паспортов – Венгрии и Украины.

По результатам проверки таможня наложила на нее штраф за нарушение правил на основании ст.485 Таможенного кодекса в размере 220 тысяч гривен.

Однако чиновница обжаловала постановление в суде. В итоге суд отметил, что таможня не доказала должным образом, что гражданка является нерезидентом. На этом основании постановление таможни признали неправомерным и отменили штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 45 нардепов от "Слуги народа" решили полностью отменить акциз на ввоз машин, чтобы "евробляхеры" согласились растаможить свои авто.

19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.