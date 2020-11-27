В Украине отложили повышение минималки: как правительство пошло на компромисс с МВФ

В Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 31 декабря 2021 года.

Об этом сказано в проекте бюджета на следующий год, который правительство передало в Верховную Раду для принятия во втором чтении. Запланированное повышение до 6000 грн состоится 1 января 2021-го, как и обещали в правительстве ранее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно называл именно 1 июля датой второго этапа повышения минималки, однако после консультаций с МВФ в новом проекте госбюджета зарплату увеличат в самом конце следующего года.

Пидвищеннч минималки отложили Законопроект о госбюджете на 2021

К размеру минимальной зарплаты также привязаны оклады бюджетников, а также налоги для бизнеса.

Основные показатели, которые затронут украинцев:

цены вырастут до 7,3%;

доллар подорожает до 29,1 грн/$;

минималка увеличится до 6500 грн;

пенсия увеличится до 1934 грн.

Известно, что в основу Бюджетных выводов вошло 2451 предложение. Минфин учел большинство из них. В процессе доработки проводились консультации с МВФ.

Напомним, что 26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021 год.

"Сегодня ночью (когда в США день) на Грушевского пошел белый дым. МВФ нам "окнул" параметры будущего бюджета. Неделя трудных переговоров закончилась", – написал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 26 ноября утвердил ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. СМИ заявили, что из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против. Официально эту информацию пока не комментировали.