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В Украине открыли новые месторождения нефти и газа

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В июне в Украине открыли два новых месторождения газа и нефти.

Как сообщила пресс-служба "Укргаздобычи", в Харьковской области нашли нефтяное месторождение, где ресурсы, по предварительным оценкам, составляют около 130 тысяч тонн.

Новое газоконденсатное месторождение было открыто в Полтавской области. Ресурсная база составляет более 2,7 м3 природного газа.

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Отмечается, что всего за последние три года было открыто 8 новых месторождений, из которых 6 - в 2018 году.

Укринформ

Укринформ

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля снизили цену на газ для промышленных потребителей: до 5017 - 5606 грн за 1 тыс. куб. м

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Место
Украина
Теги
нефтьгаз
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
понятно,значит снова будет газок дорожать..
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
2.7 куб. м.- это могила, что ли?
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Mega Death
Mega Death
Местор2,7 куб.м
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