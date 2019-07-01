В Украине открыли новые месторождения нефти и газа

В июне в Украине открыли два новых месторождения газа и нефти.

Как сообщила пресс-служба "Укргаздобычи", в Харьковской области нашли нефтяное месторождение, где ресурсы, по предварительным оценкам, составляют около 130 тысяч тонн.

Новое газоконденсатное месторождение было открыто в Полтавской области. Ресурсная база составляет более 2,7 м3 природного газа.

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Отмечается, что всего за последние три года было открыто 8 новых месторождений, из которых 6 - в 2018 году.

Укринформ Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля снизили цену на газ для промышленных потребителей: до 5017 - 5606 грн за 1 тыс. куб. м

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