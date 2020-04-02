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2 апреля • обновлено в 16:26
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В Украине откроется часть заведений: кому Кабмин пошел на уступки

3.3т
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В Украине на фоне действия карантина, правительство сняло запрет на работу всех видов финансовых учреждений в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг, 2 апреля.

Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

В Украине откроется часть заведений: кому Кабмин пошел на уступки

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - рассказал министр экономики Игорь Петрашко.

Также правительство рекомендовало бизнесу допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрешил больным коронавирусом COVID-19 и тем, кто контактировал с зараженными и находится на самоизоляции, посещать продуктовые магазины и аптеки.

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х**йловский путин
х**йловский путин
особенно ламбарды....нарики снова начнут грабить и сбывать
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
ЛОЛ! Это просто - ЛОЛ! Вот это подъем экономики! Хапугам разрешили продолжать хапать! хД
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