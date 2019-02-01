В Украине появилась новая афера: оставляют без номеров, соцсетей и денег

В Украине только по официальным данным в прошлом году жертвами киберпреступников стали 6 тыс. человек. Злоумышленники отправляют СМС с информацией о несуществующих призах, крадут чужие номера телефонов и "чистят" банковские счета.

OBOZREVATEL разобрался, как орудуют мошенники в сетях и чем это грозит жертвам схем.

Под прицелом каждый: что знают о вас в интернете

Паспортные данные, номер телефона, адрес почты и пароль от нее – всю эту информацию практически о любом можно купить в интернете всего за пару долларов. Буквально несколько недель назад украинская киберполиция задержала группу хакеров, которые незаметно взламывали базы данных социальных сетей, крупных магазинов с единственной целью – украсть персональные данные.

Информацию продавали в Даркнет. Таких хакерских групп десятки. Более того, даже без их услуг мошенники легко получают нужную им информацию. Сотрудники банков, почтовых отделений за "награду" готовы "по секрету" поделиться личными данными клиентов. Оплатить эту услугу можно в том же Даркнете.

Зарегистрировались в социальной сети, указав свой номер телефона, с помощью карты расплатились в интернет-магазине за покупку или по почте отправили документы на оформление туристической путевки и вы уже в зоне риска.

За небольшую сумму специальные компании готовы подобрать, к примеру, уже подготовленную базу с номерами мобильных телефонов. Например, соберут только телефоны пенсионеров или студентов. Конечно же, услуги предоставляют для проведения акций и поиска целевой аудитории компаний, но в результате эта информация может достаться кому угодно.

Социальные сети, участие в различных опросах и т.д позволяют определить не только пол и возраст, но даже род деятельность возможной жертвы.

Смотрите видео по теме

Сама по себе полученная информация – всего лишь инструмент для дальнейшей работы мошенников. Условно схемы можно поделить на две большие группы.

Первая – мошенники сами находят номера. Например, просматривают данные OLX, сайтов объявлений. Чаще всего такие жулики работают индивидуально с каждым клиентом и ограничиваются пополнением мобильного номера в терминалах. Если внести определенную сумму средств и номер телефона, аппарат назад деньги не возвращают, даже если не подтвердить информацию. Этим они и пользуются. Подробнее об одной из таких схем можно прочитать здесь.

Вторая – работают на потоке. В таком случае необходимо получить базу телефонных номеров и создать рассылку. В топ-3 самых популярных разводов: СМСки о получении приза, сообщение от банка или продавца "воздуха", рассказывает замдиректора "ЕМА" Олеся Данильченко. По ее словам, возможность покупать номера пакетами привела к тому, что количество жертв растет изо дня в день. “Банковскому сообществу нужно более тесно сотрудничать с мобильными операторами”, — уверена Данильченко.

По информации Киберполиции, в прошлом году жертвами мошенников стали около 6 тыс. украинцев. Но стоит учитывать, что это только те, кто обратился в правоохранительные органы.

В НБУ поясняют: чаще всего мошеннические операции проводят в интернете, злоумышленники входят в доверие и пытаются выманить со своих жертв информацию, которая позволит снять средства с банковской карты или провести платеж. Как известно, для этого достаточно знать номер карты, CVV-код (три цифры на обратной стороне), срок действия и пароль, который для подтверждения операции приходит в СМС.

Воруют номера телефонов

“Если мы разложим среднюю сумму мошеннических операций, осуществленных при помощи социальной инженерии, на действия без замены сим-карты и на действия с заменой пользовательской сим-карты, то мы увидим, что средняя сумма по операциям, которые осуществляются после того, как мошенники заменили сим-карту, намного больше — 3,62 тыс. грн, тогда как без замены сим-карты — 2,34 тыс. грн”, — заявила Данильченко.

"Средняя сумма по операциям, которые осуществляются после того, как мошенники заменили сим-карту, намного больше", — Данильченко.

Чтобы украсть чужой номер телефона, достаточно всего лишь в течение нескольких недель с разных номеров звонить жертве. К примеру, оператор МТС предлагает восстановить свой номер телефона даже без посещений фирменного магазина. Для этого нужно купить новый пакет, позвонить оператору и ответить на ОДИН из следующих вопросов: кодовой слово, PUK-код или два номера, на которые часто звонили за последнее 30 дней. После этого номер восстановят в онлайн-режиме.

Получив чужой номер телефона, мошенник легко может взломать социальные сети, подтвердить операции по банковской карте и т.д. Правда, стоит отметить, что вы пользуетесь мобильной связью по контракту а не предоплате, для восстановления номера придется посещать магазин и показывать документы. Поэтому для мошенников кража такого номера усложнена.

Эксперт в сфере кибербезопасности Макси Очкун советует: чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо завести отдельный "финансовый номер". К нему стоит прикрепить банковскую карту и аккаунты в самых важных социальных сетях. К примеру, если вы активно развиваете свой Instagram, к "финансовому номеру" также можно прикрепить этот аккаунт.

При этом "обычный" номер телефона можно оставлять коллегам, приятелям и клиентам. Если же использовать один номер, вполне возможно, что в какой-то момент вам позвонят мошенники.

Также лучше всего отдельную карту использовать и для платежей в интернете. Пополнять ее стоит только на ту сумму, которые вы собираетесь потратить. В таком случае даже если мошенникам удастся украсть данные, заполучить ваши деньги у них не получится.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал