В Украине определили системно важные банки: список

Национальный банк Украины изменил перечень системно важных банков.

"Количество банков осталась неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк", – сообщает пресс-служба НБУ.

Так образом, системно важными банками определены:

А-Банк;

Альфа-Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал банк.

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 и будет зависеть от значения показателя системной важности банка:

1% – для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАС Банка, Универсал Банка, ОТП Банка, Банка "Южный" и Кредобанка.

1,5% – для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

2% – для ПриватБанка.

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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