В Украине определили лучшего застройщика 2018 года: кто получил звание 

Строительная корпорация "Укрбуд" стала победителем международного фестиваля-конкурса "Выбор года" и получила звание "Застройщик года 2018". Девелопер стал единственным победителем в своей номинации.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации. "Я воспринимаю эту награду как оценку усилий всего коллектива компании. Но главная наша награда – это тысячи семей, которые переехали в новое жилье от "Укрбуд", – заявил во время церемонии награждения президент строительной корпорации Александр Лятамбор.

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" существует с 2001 года и призван определить и популяризировать лучшие бренды и компании, представленные в Украине. Методика оценивания разработана американской компанией Festivals International и включает опросы нескольких целевых аудиторий, где самое большое внимание уделяется мнению потребителей. Опрос респондентов проводит маркетинговая компания Kantar TNS в Украине.

В этом году звание "№1", по мнению украинских потребителей, получили 42 торговые марки в разных категориях – от продуктов питания до застройщика. Победителей определяли на протяжении года в несколько этапов. Это всеукраинское маркетинговое исследование потребительских предпочтений, опрос экспертов, представителей рекламных агентств, а также выбор членов жюри. В его состав в 2018 году вошли министр культуры Украины Евгений Нищук, телеведущая Ольга Фреймут, танцор Влад Яма, телеведущая Каролина Ашион, шоумен Юрий Горбунов, футболист Сергей Ребров, телеведущий Андрей Джеджула, телеведущий и журналист Константин Грубич и другие известные личности.

Благодаря такому подходу удалось добиться максимально всесторонней и непредвзятой оценки номинантов. Но решающую роль в итоговой оценке (40%) играет именно голос потребителей, которые отвечали на вопрос, какую марку или компанию в представленной категории они считают лучшей в этом году.

Отметим, что на протяжении последних шести лет корпорация "Укрбуд" ввела в эксплуатацию 61 жилой дом в Киеве более чем на 10 тысяч квартир. Сегодня предприятия корпорации одновременно строят в столице 26 жилых комплексов, что делает ее одним из крупнейших застройщиков страны