В Украине два оператора отменили плату за звонки в Иран из-за трагедии с самолетом МАУ

Оператор мобильной связи "Киевстар" отменил с 8 по 10 января плату за звонки в Иран и внутри страны в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737.

"С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", – говорится в сообщении компании на Facebook.

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Кроме этого, оператор lifecel предоставил абонентам бесплатные минуты.

"Для того, чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину", – отметили представители компании.

В Украине мобильные операторы отменили плату за звонки в Иран в связи с катастрофой самолета Boeing 737

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

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