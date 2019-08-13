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В Украине объявили в розыск одиозного бизнесмена

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Национальная полиция Украины сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана.

Об этом свидетельствуют данные в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел. Отмечается, что бизнесмена объявили в розыск 26 июля. Мера пресечения ему не избиралась.

Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступных путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что Шульман ранее был бизнес-партнером Игоря Коломойского.

Вадим Шульман

Вадим Шульман

lb.ua

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В Украине объявили в розыск одиозного бизнесмена

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году по заявлению Шульмана ФБР США открыло дело против бизнесмена Игоря Коломойского.

Шульман заявляет, что Коломойским и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов отмыли на территории США полмиллиарда долларов.

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Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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