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9 октября • обновлено в 18:34
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В Украине объявили в розыск экс-владельца крупного банка

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Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил агентству "Українські новини". "Он объявлен в розыск", — сказал Труба.

По словам директора ГБР, принимаются меры для объявления Жеваго в межгосударственный розыск, а также для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.

В реестре лиц, которые скрываются от органов власти, Жеваго сейчас нет.

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Константин Жеваго

Константин Жеваго

skelet-info.org

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными, а именно – неуплате его заводом штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

При этом также 5 августа в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Указывалось, что причастным к схеме может быть один из экс-нардепов. Основным бенефициаром банка, по данным СМИ, был именно Жеваго.

27 сентября Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго.

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Персона
Константин Жеваго
Место
Украина
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