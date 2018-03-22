В Украине объявили о старте выплат повышенных пенсий военным

Пенсионный фонд Украины начал выплату увеличенных размеров пенсий для военных пенсионеров.

"С 21 марта военные пенсионеры начали получать уже пересчитанные пенсии. То есть процесс начался, и в течение марта-апреля все получат повышенные выплаты с соответствующими пересчетом с 1 января", – заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Урядовий портал".

По его словам, размер пенсии военным пенсионерам (около 550 тыс. человек) возрастет в среднем на 1,5 тыс. гривен.

Новости Как получить высокую пенсию в Украине по новым правилам

"Все необходимые средства для этого есть", – подчеркнул Розенко.

По данным Пенсионного фонда, первые выплаты проведены для 15,3 тыс. пенсионеров на сумму более 62 млн гривен. До конца марта будет проведена выплата еще не менее 20 тыс. украинцев.

Другие перерасчеты пенсий будет проведены в апреле по мере поступления справок о денежном обеспечении от силовых министерств и ведомств.

Лица, которым выплата перечисленных пенсий будет проведена в марте, с апреля будут получать свою пенсию в перечисленном размере в установленную дату. Лица, пенсии которым будут перечислены в апреле, будут получать перечисленные пенсии с доплатой с 1 января по основным и дополнительным сведениям.

Ранее "Обозреватель" писал о том, кому в Украине повысят пенсии в 2018 году.