В Украине обвалились цены на бензин: аналитик сделал прогноз на январь

В Украине стоимость бензина марки А-95 в январе будет находиться в районе 29,1-30,1 грн/л (по состоянию на 21 декабря – 29,3 грн/л).

Об этом OBOZREVATEL сообщил аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун. "Если курс гривна/доллар сохранится на уровне 27,6, то литр А-95 будет в январе стоить 27,6-28,7 грн/л. Но я считаю, что гривна, скорее всего, ослабнет к доллару. При курсе 29 грн/долл. А-95 будет стоить 29,1-30,1 грн/л", – прогнозирует аналитик.

Бензин в Украине

При этом эксперт отмечает: падение цен на бензин наблюдается в Украине с конца октября (с 32,8 грн/л до 30,4 грн/л в середине ноября, данные Энергобизнес). Оно обусловлено достижением пика ценами на нефть в начале октября (фьючерс первого месяца на марку нефти Brent достиг 3 октября значения 86,3 долл./барр.) и последующим стремительным падением этих цен (20 декабря фьючерс на Brent достиг 54,4 долл./барр.). Это основной фактор удешевления бензина в Украине. Также помогла стабильность курса гривна/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценовой "рекорд" на автогаз в Украине был зафиксирован 26 октября. Тогда средняя стоимость автогаза на АЗС "подскочила" на 20-25 копеек за литр и установилась на отметке 16,23 грн/л. Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.

По итогам роста цен, летом 2017 года АМКУ обвинил АЗС в сговоре на рынке автогаза и оштрафовал на 41 млн грн пять крупнейших сетей АЗС.