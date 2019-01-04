В Украине обновили формы заявления и декларации на субсидию: что изменится

Министерство социальной политики Украины обновило формы заявления и декларации для назначения субсидии.

В частности, в заявлении предусмотрена возможность получения жилищной субсидии на возмещение расходов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, сообщает "Юрлига".

Кроме того, субсидию можно будет получить за приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В декларации о доходах необходимо будет указывать данные о суммах алиментов, уплаченных лицами, входящими в состав домохозяйства, а также членами их семьи независимо от регистрации их места фактического проживания, при условии подтверждения уплаты.

Кроме того, в примечаниях к данным о членах семьи также будет указываться информация о предоставлении такими лицами социальных услуг:

о пребывании в местах лишения свободы;

о продолжительной болезни человека;

о наличии у лица алко- или наркозависимости.

В Министерстве социальной политики отметили, что формы заявления и декларации, таким образом, привели в соответствие с нормами действующего законодательства.

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.