В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделку

В Украине обнаружили поддельные купюры номиналом 500 евро образца 2002 года.

В Национальном банке подробно описали, как отличить фальшивку от оригинала, передает UBR.

Основные признаки:

Поддельная банкнота имеет серийный номер P25001122816 и номер клише F001E2.

Все изображения в подделке, кроме серийного номера черного цвета на обратной стороне, выполнены офсетной печатью.

Рельефные элементы изображений имитированы тиснением бумаги.

Серийный номер черного цвета выполнен полиграфическим способом, подобным оригиналу, — изображениями. В настоящей банкноте оба серийных номера (черного и фиолетового цветов) выполнены высоким способом печати.

Банкнота склеена из двух листов бумаги, не светятся в ультрафиолетовых лучах.

Водяные знаки — локальный, светлый элемент (цифровое обозначение номинала "500") и штрих-кодовый — имитированы печатью внутри склеенных листов бумаги.

Невидимые защитные волокна в бумаге имитированы волокнами, в УФП флуоресцируют красным, синим и желто-зеленым цветами, подобными к оригиналу.

Защитную ленту имитировали полимерной полосой внутри склеенных листов бумаги, тексты "500 EU" и 500/500 имитированы и читаются.

Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала "500") при рассмотрении банкноты против света совмещаются.

Локальная кинеграма имитированная — наблюдаются изменение цвета изображений (радужный эффект) при рассмотрении банкноты под разными углами, изменение цифрового обозначения номинала "500" на изображение фрагмента здания. Тексты "500 EURO 500 EYPΩ" в виде колец по всей площади кинеграмы, деметаллизированные (прозрачные) изображения (в отличие от оригинала имеют неровные края).

ubr.ua

Оптически переменное изображение "500" в правом нижнем углу на оборотной стороне банкноты имитированы оптически переменной краской. Эффект изменения цвета с фиолетового на оливково-зеленый присутствует, но цвета отличаются по оттенку от оригинала.

Ультрафиолетовая защита имитированы — на лицевой стороне флуоресценция изображений подобная оригиналу, с обратной стороны соответствующие изображения флуоресцируют розовым цветом (в оригинале — желто-зеленым).

Инфракрасная защита имитирована подобно оригиналу.

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Магнитная защита (серийный номер черного цвета, защитная лента в толще бумаги) имитированы подобно оригиналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине фальшивомонетчики напечатанные гривни чаще всего сразу же сбывают на черном рынке. На специализированных закрытых форумах купюры среднего качества можно купить за 30% номинальной стоимости, а те, что якобы "съест" терминал — за 35%.

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