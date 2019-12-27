Украинцам резко пересчитают платежки за тепло: сколько и кто заплатит

Уже в январе 2020 года украинцев может ожидать приятный сюрприз в виде снижения коммунальных платежей за отопление на 30%. По крайне мере, полномочия на пересмотр тарифов за декабрь региональным властям передал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Насколько заявление премьера повлияет на окончательные суммы в платежках – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Кабмин поручил региональным властям провести корректировку и перерасчет цены на газ.

Сумма в платежках за отопление за декабрь для украинцев может снизится на 30%, или на 300-400 грн.

Энергоэксперты сомневаются в реальности пересмотра тарифа в такой короткий срок.

Тарифы будут снижены

По итогам заседания Совета развития общин и территорий Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. По словам Гончарука, с 24 декабря теплопоставщики могут пересчитать платежки. Он отметил, что после корректировки с учетом рыночной цены сумма в платежках может снизиться на 300-400 грн.

Алексей Гончарук "УП"

Такое решение правительства связано с недавним поручением президента Владимира Зеленского "разработать механизмы для обеспечения справедливых тарифов".

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%", – заявил политик.

Ответственность за снижение цен возложили на местные власти, премьер подчеркнул, что им в руки переданы все необходимые механизмы, чтобы провести корректировку и перерасчет цены на газ.

При этом в дальнейшем ответственность за изменения цен в платежках украинцев лежит на главах городов и органов местного самоуправления. Это позволит украинцам "ощутить разницу уже сейчас, а не через 5 лет", подчеркнул чиновник.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", – уточнил Гончарук.

Премьер отметил, что пересмотр цены стал возможным после снижения "Нафтогазом" стоимости газа на декабрь на 12,7%. Таким образом, в декабре население будет платить 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку) или 5132 грн с НДС.

Для примера, в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн, таким образом, падение составило 31%.

Механизм снижения непонятен

Как объяснил в комментарии OBOZREVATEL член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, 75% стоимости тарифа на тепло – это цена на газ. На сегодняшний день цена на газ, который "Нафтогаз" поставляет теплокоммунэнерго (ТКЭ), выше, чем та, которая есть на рынке на 1500 грн. Сейчас же Кабмин решил исправить данную несправедливость.

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У Пендзина довольно оптимистичные прогнозы по реализации заявления Гончарука, однако, как объясняет экономист, все в руках местных властей.

"Тарифы для предприятий ТКЭ формируются совместно с местными властями. В полномочия центральной власти не входит влияние на тарифообразования в маленьких городках. Поэтому Гончарук может только рекомендовать местным органам власти пересмотреть тарифы на тепло в соответствии с снижение прямых затрат на их формирование", – говорит экономист.

Сейчас же управленцы на местах находятся в затруднительной ситуации, так как по всем регионам ТКЭ отчитываются об огромных убытках в связи с изношенностью тепловых энергосетей, техники и плохой энергоэффективности домов.

"Поэтому, с одной стороны, им бы оставить действующие тарифы, чтобы покрыть убытки за счет населения. С другой стороны, заявили, что тариф должен уменьшиться, и сейчас местные власти должны принять решение и нести за него ответственность", – сказал Пендзин.

С кардинально отличным мнением выступил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, по его словам, если власти хотели снизить тарифы на отопление зимой, этим стоило заниматься еще летом.

"Гончарук не может влиять на решения местной власти касаемо тарифов. Что он может сделать до 1 мая 2020 года, пока действует старое постановление о цене газа, реализуемое в рамках так называемых спецобязательств? Он может попытаться изменить методику расчета данного тарифа и пересчитать его для ТКЭ по новому тарифу", – говорит энергетический эксперт.

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После этого расчеты попадут к местным властям, которые и будут решать, как менять тариф. И для этого существует целая процедура.

"Процедура пересмотра тарифа определена, возможно, они собираются задним числом снижать тариф, но это так не делается, есть нормы и процедуры. Для начала, они как минимум должны изменить зафиксированную цену в 8,55 за куб. м газа. Весь процесс занимает несколько месяцев. Может, они что-то и переиначат, тогда да, но если они хотели это сделать, надо было делать раньше, им никто не мешал", – отметил Марунич.

Энергоэксперт также обратил внимание на многомиллиардные долги ТКЭ перед НАК "Нафтогаз", которые оцениваются в 26 млрд грн, и если делать перерасчет исходя из заявления Гончарука, предприятия потерпят убытки и без компенсации не обойтись.

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К тому же Марунич не понимает, какие именно механизмы правительство передало местным властям, и как, за два дня до конца месяца, можно внести изменения в платежки для украинцев.

"Мы получаем платежки в 10-х числах месяца, а значит, что они уже печатаются. То есть, если сейчас снижать тариф, могут произойти сбои в начислениях и своевременном получении гражданами платежей за коммунальные услуги. Январь и так всегда провальный по платежам, потому что праздники, и кто там думает об оплате коммуналки, а теперь еще одну проблему добавили", – отметил он.

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